5 ay boyunca evden çıkmadım

Sunucu ve manken Şenol İpek, yıllar önce Çağla Şıkel'den gelen "Tostumu yedim, bekliyorum" mesajı hakkında açıklamalarda bulundu. İpek, katıldığı bir YouTube programında, mesaj olayı sonrası yaşadıklarını anlattı: "Bedelini en ağır ödediğim yiyecek oldu. Mesaj olayı evliliğimin bitmesine etken oldu. Çağla'yla okuldan arkadaştık ve beğenirdim. Ben eve kapandım hiç dışarı çıkmadım. Bu olay tanınırlık anlamında çok etkili oldu ama ben iş anlamında çok kayıplar yaşadım. 5 ay hiç dışarı çıkmadım. Bana zararı çok oldu."