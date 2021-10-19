47 yıl sonra ‘Unutama Beni'

Pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin 'Sevdiklerim' adlı akustik albümünde yer alan 'Unutama Beni' şarkısını müzikseverlere sundu. Sözü ve müziği Şemi Diriker'e, düzenlemesi Firuz İsmailov'a ait olan şarkıyla ilgili Evgin, "Esmeray'dan, 47 yıl sonra şarkısını albümünde kendi duygularımı katarak yorumladım. Unutamadığımız anılarımıza gelsin" dedi.