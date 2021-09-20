20 Eylül 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 11:30:00
46 yaşında doğalım pozu
Ebru Gündeş, paylaşımıyla adeta hayranlık uyandırdı. 46 yaşındaki şarkıcı makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu.
Ebru Gündeş, paylaşımıyla adeta hayranlık uyandırdı. 46 yaşındaki şarkıcı makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu. Gündeş yakın çekim verdiği poz Instagram sayfasında "Bazen" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajsız haliyle takipçilerinden tam not alan Gündeş için "Çok güzelsin" yorumu yapıldı.