4 ay Urla'da kalacak
Meryem Uzerli bir mücevher firmasının, Çırağan Sarayı'ndaki davetine katıldı. Yazın dijital için çekilecek 'Ru' dizisi hakkında konuşan Uzerli, ''Çok farklı bir karakter olacak.
Meryem Uzerli bir mücevher firmasının, Çırağan Sarayı'ndaki davetine katıldı. Yazın dijital için çekilecek 'Ru' dizisi hakkında konuşan Uzerli, ''Çok farklı bir karakter olacak. Yaz ayında 8 bölüm çekeceğiz. Çekimler boyunca çocuklarımla 4 ay kadar Urla'da kalacağım. Urla'yı biraz araştırdım. Çok mutlu oldum. Çünkü Urla gerçekten çok özel bir yermiş" ifadelerini kullandı.