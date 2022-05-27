4 ay Urla'da kalacak

Meryem Uzerli bir mücevher firmasının, Çırağan Sarayı'ndaki davetine katıldı. Yazın dijital için çekilecek 'Ru' dizisi hakkında konuşan Uzerli, ''Çok farklı bir karakter olacak. Yaz ayında 8 bölüm çekeceğiz. Çekimler boyunca çocuklarımla 4 ay kadar Urla'da kalacağım. Urla'yı biraz araştırdım. Çok mutlu oldum. Çünkü Urla gerçekten çok özel bir yermiş" ifadelerini kullandı.