4 adımda enerjinizi artırın

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci hepimizi birçok yönden etkiledi. Kaygı ve stres seviyemiz arttı. Evde çok fazla vakit geçirmek durumunda kalmamız kimilerine iyi gelebilirken çoğumuzu depresif bir hale itti. Bir de üstüne mevsim geçişi eklenince birçok kişinin kendini tükenmiş, halsiz, depresif hissetmesi çok normal. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, “Doğru besinler ve birkaç alışkanlık ile enerjinizi yükseltmek mümkün. Eğer yorgunluğunuzun nedeni tiroid metabolizmasının bozulması, yoğun stres, kötü uyku gibi nedenler değilse beslenme düzeninde ve hayat tarzındaki küçük değişiklikler ile bu hali üzerinden atmanız olası” diyor.



1. Demir seviyenizi kontrol ettirin: Ülkemizde kadınlarda demir eksikliği zaten çok sık gördüğümüz bir durum. Beslenmede de demir açısından yetersiz besleniyorsak demir eksikliğine bağlı olarak kronik bir yorgunluk ve halsizlik yaşayabiliriz. Bu nedenle bu durumu tespit edip gerekiyorsa doktor kontrolünde hem takviye almamız hem de beslenmemizle destek olmamız gerekebilir. Bu durumda diyetinizde demirden zengin yiyeceklere yer vermekte fayda var.

2. Bitkilerin gücünden yararlanın: Özellikle ginseng ve ginko biloba enerji verici etkisi bilimsel olarak da kanıtlanmış en önemli bitkilerdir. Gün içinde 1-2 fincan bunlardan yapılmış çaylar tüketilebilir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler de C vitamini içeriği sayesinde stres seviyesini azaltır.

3. İşlenmiş gıdalardan uzak durun: Minimum işlenmiş ya da tamamen doğal gıdalar bir yandan sağlıklı beslenmenizi sağlarken bir yandan da enerji düzeyinizi yükseltmeye yardımcı olur. Bu nedenle diyetinizde işlenmiş ve paketli gıdaları minimuma indirmeye hatta diyetinizden çıkarmaya çalışın.

4. Egzersiz olmazsa olmaz: Egzersiz yapmak serotonin, dopamin, endorfin gibi bizi mutlu ve iyi hissettiren, enerjimizi yükselten hormonların salgılanmasını sağladığı için gün içinde mutlaka egzersize vakit ayırın. En azından kısa yürüyüşlere vakit ayırın. Bunu alışkanlık haline getirdikten bir süre sonra kendinizi ne kadar iyi hissedeceğinize siz bile inanamayacaksınız.

5. Şekerlemeler bazen iyi gelebilir: Yapılan bazı çalışmalar öğlen uykusunun doğal bioritim alışkanlıklarının doğal bir sonucu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle gün içinde yaptığınız 15-20 dakikalık şekerlemeler sonrasında kendinizi daha enerjik ve yenilenmiş hissedebilirsiniz.

Ayrıca bazı yiyecekler içerdikleri bazı bileşenler sayesinde daha mutlu hissetmenize yardımcı olabilir. Özellikle muz, incir, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler, somon, kurubaklagiller gibi besinler mutluluk ile ilişkisi olan serotonin, dopamin ve endorfin hormonlarını uyarır ve bu besinler düzenli olarak beslenmenize dahil edildiğinde çok daha enerjik ve mutlu hissedebilirsiniz.