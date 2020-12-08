39. yaşını kutlayan Tuba Ünsal: Bu kez görünür olmayı seçmedim

Oyuncu Tuba Ünsal, arkadaşlarından gelen kutlamaları profilinde yayımlarken yaşadığı bir yılda da çok değiştiğini anlattı. Ünsal, ''Bir süredir daha kapalı devre yaşadığım bir hayatım var. İlk kez görünür olmayı seçmediğim, kendi yağımda, mutluluğumda kavrulduğum bir sene geçiyor. Çok huzurluyum, mutluyum. İyiki de doğmuşum'' mesajını yazdı.