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08 Aralık 2020 Salı 18:17:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 10:17:00

39. yaşını kutlayan Tuba Ünsal: Bu kez görünür olmayı seçmedim

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Tuba Ünsal, önceki gün 39. yaşını kutladı.

Oyuncu Tuba Ünsal, arkadaşlarından gelen kutlamaları profilinde yayımlarken yaşadığı bir yılda da çok değiştiğini anlattı. Ünsal, ''Bir süredir daha kapalı devre yaşadığım bir hayatım var. İlk kez görünür olmayı seçmediğim, kendi yağımda, mutluluğumda kavrulduğum bir sene geçiyor. Çok huzurluyum, mutluyum. İyiki de doğmuşum'' mesajını yazdı. 

Etiketler : Tuba Ünsal Tuba Ünsal yaşı magazin
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