38 yaşından sonra öfke kontrolü

'Kuş Uçuşu' adlı dizinin başrolünde yer alan Birce Akalay, katıldığı bir programda itirafta bulundu. Sinirli bir yapısı olduğunu belirten oyuncu, "Ben eskiden gerçekten sinirliydim. Ama sonra benim bir işime yaramadığını fark ettim. Yaş 38 olunca. Hala hayatta bir şeylere sinirlenebiliyorum. Günün sonunda bu bir duygu neticede ama hiç sürdürmüyorum. O an o duygu geliyorsa da geçiyorum. Aşırı bir sinir, çok hak ediyor olması lazım o sinirlendiğim kişinin" açıklamasında bulundu.

