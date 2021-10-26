36. yaşını sahnede kutladı

Günel Zeynelova hayranlarıyla bir araya geldi. Uluorta adlı mekanda sahne alan Günel, beyazlar içerisindeki elbisesiyle dinleyicileri kendisine hayran bıraktı. Şarkıcı, 36'ncı yaşını da sahnede kutladı. Yaklaşık, iki saat sahneden kalan Günel, 'Nasıl Geçti Habersiz' şarkısında Ahmet Selçuk İlkan'la düet yaptı.