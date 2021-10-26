26 Ekim 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 14:00:00
36. yaşını sahnede kutladı
Günel Zeynelova hayranlarıyla bir araya geldi. Uluorta adlı mekanda sahne alan Günel, beyazlar içerisindeki elbisesiyle dinleyicileri kendisine hayran bıraktı.
Günel Zeynelova hayranlarıyla bir araya geldi. Uluorta adlı mekanda sahne alan Günel, beyazlar içerisindeki elbisesiyle dinleyicileri kendisine hayran bıraktı. Şarkıcı, 36'ncı yaşını da sahnede kutladı. Yaklaşık, iki saat sahneden kalan Günel, 'Nasıl Geçti Habersiz' şarkısında Ahmet Selçuk İlkan'la düet yaptı.