'36 benden' dayatmasını kabul etmiyor

Ceyda Düvenci, 36 beden güzellik algısına isyan etti. Oyuncu, "Kıyafetlerin esiri olmuyorum. Bedenimi olduğu gibi çok seviyorum. Lisanslı tenisçi olduğum için iki dizimde de sakatlanma ihtimali var. Belli bir kiloda kalmam gerekiyor. 36 beden olmak zorundasın, her şey incecik olacak dayatmasıyla bakmıyorum hayata .Sağlıklı kilomda, ne giymek istiyorsam onu giyiyorum" dedi. Kıyafette marka takıntısı olmadığını söyleyen Düvenci, "Pazardan çok alışveriş yapıyorum" açıklamasında bulundu.

