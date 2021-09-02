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02 Eylül 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 11:00:00

3.5 milyonluk yeni anlaşma

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Hülya Avşar, reklam yüzü olduğu yatak firmasıyla sözleşmesini yeniledi.

Hülya Avşar, reklam yüzü olduğu yatak firmasıyla sözleşmesini yeniledi. Sanatçı 2020-2021 yıllarını kapsayan reklam anlaşmasından 3,5 milyon TL kazanacak. Ayvalık'taki evine giden Hülya Avşar, eylül ayının sonunda reklam çekimi için kamera karşısına geçecek. Avşar kızı set öncesi deniz, kum ve güneşin tadını çıkararak enerji depolayacak.

Etiketler : Hülya Avşar reklam yüzü yatak firması
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