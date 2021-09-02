3.5 milyonluk yeni anlaşma

Hülya Avşar, reklam yüzü olduğu yatak firmasıyla sözleşmesini yeniledi. Sanatçı 2020-2021 yıllarını kapsayan reklam anlaşmasından 3,5 milyon TL kazanacak. Ayvalık'taki evine giden Hülya Avşar, eylül ayının sonunda reklam çekimi için kamera karşısına geçecek. Avşar kızı set öncesi deniz, kum ve güneşin tadını çıkararak enerji depolayacak.