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27 Ekim 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 13:00:00

300 gül jesti

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Şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'ya evlilik yıl dönümünde romantik sürpriz yaptı.

Şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'ya evlilik yıl dönümünde romantik sürpriz yaptı. Akçıl, oyuncu eşi Kıratlı'ya 300 tane kırmızı gül gönderdi. Akçıl'ın jesti karşısında Kıratlı, mutluluktan havalara uçtu. Şarkıcı, sosyal medyada eşine yaptığı sürprizi 3 milyon takipçisi olan hesabından yayınladı.

Etiketler : Şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl Burcu Kıratlı
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