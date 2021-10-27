300 gül jesti

Şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'ya evlilik yıl dönümünde romantik sürpriz yaptı. Akçıl, oyuncu eşi Kıratlı'ya 300 tane kırmızı gül gönderdi. Akçıl'ın jesti karşısında Kıratlı, mutluluktan havalara uçtu. Şarkıcı, sosyal medyada eşine yaptığı sürprizi 3 milyon takipçisi olan hesabından yayınladı.