3 yıllık geri dönüşüm

Üç yıllık aranın ardından müziğe hızlı bir giriş yapan Seda Üren, 'Kırarım Bu Kalemi' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Aykut Açık'a ait olan şarkının klibini Burcu Bal üstlendi. Üren, çekimlerde doğa dostu ve geri dönüşümlü kumaştan tasarlanan özel kıyafetlerle kamera karşısına geçti. Aylardır şarkısı için çalıştığını belirten Üren, "Verdiğim arayı kapatacak muhteşem bir çalışma oldu" dedi.