VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması
Türkiye'de Mu varyantı tespit edildi
Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması
Başkan Erdoğan'dan OVP paylaşımı
Kardeş ülkeyle ortak tatbikat: Bir Millet İki Devlet!
6 Filistinli firari hakkında neler biliniyor?
Libyalı Bakan ile görüşen Yunan Dendias'ın Türkiye paniği!
TSK'da dev operasyon! Aralarında darbeci Terzi'nin oğlu da var
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli geliyor
Üç yılda 3.5 milyon kişiye iş
TSK'nın darbesi PKK'yı çaresiz bıraktı! 10 gün saklamışlar
Sözleri büyük tepki çekmişti! 'Utanmaz'a sadece uyarı
Serbest bırakıldı!
Tatar'dan Akıncı'ya tepki: Sen kime çalışırsın?
Manga fırtınası
Cazseverler buluştu
Duygusal mesaj
Çekimler başladı
3 yılın sonunda boşandılar
Diş problemleri bile öğrenmeyi zorlaştırabilir
Konserve hazırlarken bu tavsiyelere kulak verin!
Kireçlenmeyi önleyen doğal kürler
Polikistik Over Sendromu anneliğe engel değil
Bebeğin kesintisiz uyuması mümkün
07 Eylül 2021 Salı 10:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 10:30:00

3 yılın sonunda boşandılar

ABONE OL

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın 3 yıldır çekişmeli devam eden boşanma davaları sonuçlandı.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın 3 yıldır çekişmeli devam eden boşanma davaları sonuçlandı. İki çocuğunun velayetini kaybeden Sarnıç, sosyal medya hesabından davaya bakan kadın hakime tehditler savurdu.

Eski futbolcu Emre Aşık'la eşi Yağmur Sarnıç, arasında yaklaşık üç yıldır devam eden çekişmeli boşanma davası karara bağlandı. Mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Çiftin 3 çocuğunun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi.

KİRALIK KATİL TUTTUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Çocuklarının velayetini kaybettiğini öğrendiğinde öfkeden çılgına dönen Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından tehditler savurdu. Davaya bakan hakime öfke gösteren Sarnıç, "Daha bitmedi işte şimdi yeni başlıyoruz hakime hanım sıra sende. Şimdi yaptığın usulsüzlükler hesabını sana sorma zamanı bekle ve izle. Hak yemek nasıl oluyormuş seni o koltuğundan indirdiğimde yargılanmaya başladığında anlayacaksın. Kendine iyi avukatlar tutarsın inşallah" notunu yazdı. Dava aşamasında Yağmur Sarnıç'ın çocuklarının babası Emre Aşık'ı 10 milyon lira karşılığında adam tutarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilmişti.

Etiketler : Emre Aşık Yağmur Sarnıç boşanma kiralık katil
Reklam karşılığı 15 milyonluk yeni villa

Reklam karşılığı 15 milyonluk yeni villa
Oğluna hediye aldı

Oğluna hediye aldı
Kalbi Eren için atıyor

Kalbi Eren için atıyor
Aşk dolu dizgin

Aşk dolu dizgin
Anne olmak istiyor

Anne olmak istiyor
‘Mevlana' için geri sayım

‘Mevlana' için geri sayım
Yeni moda diyette

Yeni moda diyette
Aşıkken konuşamıyorum

Aşıkken konuşamıyorum
Orkestra gerginliği

Orkestra gerginliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER