3 yılın sonunda boşandılar

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın 3 yıldır çekişmeli devam eden boşanma davaları sonuçlandı. İki çocuğunun velayetini kaybeden Sarnıç, sosyal medya hesabından davaya bakan kadın hakime tehditler savurdu.

Eski futbolcu Emre Aşık'la eşi Yağmur Sarnıç, arasında yaklaşık üç yıldır devam eden çekişmeli boşanma davası karara bağlandı. Mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Çiftin 3 çocuğunun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi.

KİRALIK KATİL TUTTUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Çocuklarının velayetini kaybettiğini öğrendiğinde öfkeden çılgına dönen Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından tehditler savurdu. Davaya bakan hakime öfke gösteren Sarnıç, "Daha bitmedi işte şimdi yeni başlıyoruz hakime hanım sıra sende. Şimdi yaptığın usulsüzlükler hesabını sana sorma zamanı bekle ve izle. Hak yemek nasıl oluyormuş seni o koltuğundan indirdiğimde yargılanmaya başladığında anlayacaksın. Kendine iyi avukatlar tutarsın inşallah" notunu yazdı. Dava aşamasında Yağmur Sarnıç'ın çocuklarının babası Emre Aşık'ı 10 milyon lira karşılığında adam tutarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilmişti.

