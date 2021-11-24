24 Kasım 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 14:00:00
3 yıl sonra döndü
2018 yılında prodüktör ve yönetmen Erol Sebebci ile birlikte Almanya'da evlenen ve 2019 yılında Farah Feza'yı kucağına alan Atiye, 3 yıl aranın ardından hayranlarıyla buluşuyor.
2018 yılında prodüktör ve yönetmen Erol Sebebci ile birlikte Almanya'da evlenen ve 2019 yılında Farah Feza'yı kucağına alan Atiye, 3 yıl aranın ardından hayranlarıyla buluşuyor. Şarkıcı, yeni teklisi 'Ses Sada Yok'u müzikseverlerin beğenisine sundu.