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01 Kasım 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 13:30:00

3 şehir 3 kutlama

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Şarkıcı Hande Ünsal Cumhuriyet Bayramı'nı 3 ayrı şehirde kutladı. 2

Şarkıcı Hande Ünsal Cumhuriyet Bayramı'nı 3 ayrı şehirde kutladı. 29 Ekim'de Merzifon'da sahne alan Ünsal, ertesi gün Ankara ve İstanbul'da kutlamalara devam etti. Merzifon'da Cihan Nacar imzalı kırmızı ve pembe tulumuyla sahne alan sanatçı, ertesi gün Ankara ve İstanbul'da sevenleriyle buluştu. 30 Ekim'de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde Galata'da sahne alan Ünsal, şarkıları, sahne kıyafeti ve sesiyle izleyenlere muhteşem bir bayram yaşattı.

Etiketler : 3 şehir 3 kutlama Şarkıcı Hande Ünsal Cumhuriyet Bayramı
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