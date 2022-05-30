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30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:00:00

3 ödül birden

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'Beni Yıkamaz Hiç Kimse' adlı yeni şarkısı için stüdyoya kapanan Tuğba Ünal, ödüllerine yenisini ekledi.

'Beni Yıkamaz Hiç Kimse' adlı yeni şarkısı için stüdyoya kapanan Tuğba Ünal, ödüllerine yenisini ekledi. Number One TV'de Top 10 programı sunan Ünal, Göktürk'te düzenlenen "Yılın En'lerinde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı', Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen 'Türk İş Kadınları Plaket ve Rehber Töreni'nde ise 'En İyi Müzik Programı Sunucusu' seçildi. Gen şarkıcı "Türkiye'nin En İyileri Ödülleri'nde ise 'Yılın En İyi Müzik Programı' kategorisinde ödül aldı.

Etiketler : tuğba ünal ödül şarkı
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