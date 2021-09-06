3. kez Mabel şov

Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde üçüncü kez hayranlarının karşısına çıktı. 'Aşk Yok Olmaktır' şarkısını seslendirdikten sonra Matiz sahneden Yıldız Tilbe'ye selam göndererek, "Sevgili Yıldız aşk yok olmaktır demiş ama diliyorum ki aşk sizi hep var etsin ve birlikte var olun" sözleriyle alkış aldı. Öte yandan 31 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayan sanatçının Harbiye'yi dolduran hayranları doğum gününü bir kez daha açık havada tezahüratlar eşliğinde kutladı.