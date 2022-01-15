3 bin kişiyi coşturdu

Antalya'da Land Of Legends'ta düzenlenen eğlencede Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, DJ performans sergileyerek dinleyicileri coşturdu. Gecede Rus şarkıcı Arsenium da sahne aldı. Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Kazakistan ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkeden 3 bin kişinin izlediği gecede konuklar Türk bayraklarını ellerinde sallayarak birlikte dostluk mesajı verdi.

