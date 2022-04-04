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04 Nisan 2022 Pazartesi 11:53:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 12:03:00

2.kez anne oluyor

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Oyuncu Seda Güven oğluyla verdiği pozunu paylaşıp müjdeli hamile olduğunu duyurdu.

Oyuncu Seda Güven oğluyla verdiği pozunu paylaşıp müjdeli hamile olduğunu duyurdu. 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturan Güven, ikinci kez anne oluyor. Ali Güzel ile evli olan ve 2020'de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına alan Güven, paylaşımına 'Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?' notunu düştü. Karnının belirginleştiği dikkatlerden kaçmayan oyuncuya, takipçileri 'Tebrikler', 'Maşallah', 'Allah sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin' gibi yorumlar yaptı.

Etiketler : 2.kez anne oluyor Seda Güven Ali Güzel
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