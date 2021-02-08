28 yıl sonra bile ödül mutluluk

PowerTürk Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Sertab Erener, 'En Güçlü Kadın Şarkıcı' ve 'Ben Yaşarım' adlı çalışmasıyla 'En Güçlü Albüm' olmak üzere iki ödül kazandı. Erener, "Yıllardır şarkı söyleyen, sahne üstünde olan biri için böyle bir ödülü neredeyse yirmi sekiz yıl sonra hâlâ almak beni çok mutlu etti'' diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı.

