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08 Şubat 2021 Pazartesi 11:48:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 11:50:00

28 yıl sonra bile ödül mutluluk

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PowerTürk Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Sertab Erener, 'En Güçlü Kadın Şarkıcı' ve 'Ben Yaşarım' adlı çalışmasıyla 'En Güçlü Albüm' olmak üzere iki ödül kazandı.

PowerTürk Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Sertab Erener, 'En Güçlü Kadın Şarkıcı' ve 'Ben Yaşarım' adlı çalışmasıyla 'En Güçlü Albüm' olmak üzere iki ödül kazandı. Erener, "Yıllardır şarkı söyleyen, sahne üstünde olan biri için böyle bir ödülü neredeyse yirmi sekiz yıl sonra hâlâ almak beni çok mutlu etti'' diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı.

Etiketler : sertab erener powertürk ödül
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