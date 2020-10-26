  • BIST
    1145.15
  • Dolar
    8,1967
  • Euro
    9,6958
  • Altın
    502,3490
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Türkiye markasına büyük katkı sağlayacak
Numan Kurtulmuş'tan Fransa'ya sert tepki: Protesto ediyoruz
Bakan Albayrak bu sözlerle duyurdu
Bakan Dönmez müjdeyi verdi
Kurucu isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız
Tam bir kış havası yaşayacağız!
Anamur'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
İşgalci Ermenistan'ın çöküşü sürüyor! Görevden alındı
Drone tehdidine karşı İlter kalkanı
Şok görüntü! 15 kişilik minibüsten 27 kişi çıktı
Mustafa Sarıgül DSP'den ayrıldığını duyurdu
PKK'lılar FETÖ'cülerle kaçıyor
Bosphorus Film Lab etkinliklerle dolu bir günü daha geride bıraktı
8. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma film gösterimleri devam ediyor
Paşinyan 'Hezimet sarhoşu' oldu!
MHP lideri Bahçeli'den sert sözler! Siyasi şizofren
Acı haberi kızı duyurdu! Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Kobani soruşturmasında flaş gelişme!
Münbiç'ten havalandılar, Amanos'a indiler!
Başkan Erdoğan'dan ırkçı Wilders'a suç duyurusu!
Minibüslerde virüse bile yer yok!
Mersin'de terör operasyonu: 4 zanlı gözaltında
Erol Bulut'un Trabzonspor maçının devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı
İran'da korkutan deprem!
26 Ekim 2020 Pazartesi 11:19:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 14:51:00

27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları: İkizler dargın olduğu birinden gelen haber sevindirecek, Kova keşkelerin fayda etmediğini öğrenmesi gerekiyor, Koç çevresindeki gizli düşmanları fark edeceği bir gün, Terazi aşkta hayal kırıklıklarını toparlamak kendi elinde.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Güne başlarken arkadaşlarınızdan, ilişkilerinize gelen yorumlar hakkında onların düşüncelerinin etkisinde kalarak değil, kendi düşüncelerinize odaklanarak karar almanız gereken bir gün. Size gereksiz yere yapılan eleştirilere umursamaz tavırlarla yanıt vermeniz psikolojinizi rahatlatacaktır. Hakkınızda yapılan gizli düşmanlıkları öğrenmeye çok açık bir gün. Ben merkezde kalmaya özen göstermelisiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Bugün Ağustos - Eylül ayları başında kandırıldığınız pek çok konu ve kişi ile karşılaşabilir ve haberler alabilirsiniz. Zamanında üzüldüğünüz arkadaşlık ve beraberliklerinizde helalleşme vakti. Kimseyi değil, yaşadığınız korku ve üzüntüleri kendinize siz yaşattığınız için önce kendinizi affetmelisiniz. Önümüzdeki günlerde tüm bu üzüntülerin yerine güzel arkadaşlıklar gelecek merak etmeyin.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

İş hayatınızda size yapılacak olan eleştirilere sessiz kalarak cevap vermeniz, sizi uzun sürede gelebilecek zararlara karşı koruyacaktır. Arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim güçlenirken, onlardan yana gelen destekleri sevgi ile kabul edebilirsiniz. Uzunca süredir küs olduğunuz arkadaşlarınızdan aniden gelecek haberler sizi çok sevindirecek. Yarım kalan aşklar için ilişkinizi toparlamak, beraberliğinizi ailelerinize açıklamak için güzel bir gün.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Aile bireylerinin eleştirilerini üzerinize çekebilirsiniz. Haklılık payları var ise eleştirileri hayatınızı şekillendirmek için göz önünde bulundurabilirsiniz. Evliliğinizin içinde oluşan ufak problemleri lütfen büyütmeyiniz. İş yerinizde gereksiz yere söyleyebileceğiniz konuşmalar uzun vadede size sıkıntı yaratabilir, dikkatli olmalısınız.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Aile bireylerinizin sağlığına çok dikkat etmeniz gereken bir gün. Yarım kalan tedavileri var ise kontrollerini mutlaka yaptırmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün yanlış kararlar alabilirsiniz. İş değiştirmek veya herhangi bir yeni atılım için uygun vakitler değil. Uzak akrabalarınızdan gelebilecek mal bölüşümü veya parasal konular, hukuksal bir sürece adım atmanıza sebep verebilir.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Bugün çok yakın arkadaş, dostlarınızın eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Bekar olan Başak burçları yeni bir arkadaşlık için hemen karar vermemeli. Beraberlikleri olan Başak burçları ise uzunca süredir ilişkisinde tıkanmış noktaları farkedip, isyan edebilir. Öte yandan bugün abartılı alışveriş ve parasal harcamalardan kaçınmalısınız.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Bugün kendinizi uzunca süredir planladığınız estetik operasyonlarla alakalı araştırma yaparken bulacaksınız. İkili ilişkilerde kandırıldığınız durumların farkına varırken, bunlara kimin neden olduğunu düşüneceksiniz. İlişkilerde farkedemediğiniz yüzünüzü bugün aynada farkederken, aşk ve sevgi konularındaki hayal kırıklıklarını toparlamak sizin elinizde.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Bugün küs olduğunuz arkadaşlarınızdan gelebilecek haberler yüzünüzü güldürecek. Evliliklerinde problem yaşayan Akrep burçları, ilişki terapistine giderek ilişkilerindeki problemleri çözümlemeye odaklanabilirler. Böbrek ve üreme organlarınızda oluşabilecek hastalıklara karşı önlemler almalısınız, sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka yetkili doktorlardan yardım almalısınız.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

İş yerinizde oluşabilecek problemler karşısında sessiz kalmalısınız. İş hayatınızdaki problemler uzun vadede hukuksal anlamda parasal sıkıntılar çekmenize sebep olabilir. Uzak yakın akrabalar ile görüşmeler ve haberler yüzünüzü güldürürken, plan ve projelerinizi güvenmediğiniz kimselere kesinlikle açmamalısınız.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Bugün eşinizin ailesi ile gerilmemeye özen göstermelisiniz. Karşı taraftan gelebilecek yersiz eleştirilere kulak asmayınız. Parasal manada dengeye ulaşacağınız, yarım kalan projeleri gündeme getirererek, dengeye ulaşacağınız bir gün. Çevrenizdeki kişilerin sağlıkları tehlikede olabilir, mümkün olduğunca izole yaşamaya özen göstermelisiniz.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bugün kendinize çok fazla yüklenmeyin, keşkelere yer vererek hayatta ilerleyemezsiniz. Ödemeyi unuttuğunuz bir fatura bugün canınızı azıcık sıkabilir. Hukuki süreçlere gitmemesi için ödemelerinizi gözden geçirmelisiniz. İş hayatınızda gerçek yüzünü gördüğünüz çalışma arkadaşlarınıza karşı sessizliğinizi korumalı, uzun vadede ilişkilerinizi kesmeniz faydanıza olacaktır.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Eşinizle yaşadığınız problemler zihninizde gel gitlere neden oluyor olabilir. Geçmişe bağlı kalırsanız şimdiki anı yaşayamazsınız. Dostlarınızın ve eşinizin size verdiği değerin kıymetini bilmelisiniz. Bazı duyguların aşılması için kendinize zaman vermelisiniz. Estetik operasyonlara merakınız artarken, fiziksel güzelliğiniz artmakta. Dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

Etiketler :
Hercai dizisi oyuncularından sevilen isim Akın Akınözü son paylaşımıyla büyük beğeni topladı

Hercai dizisi oyuncularından sevilen isim Akın Akınözü son paylaşımıyla büyük beğeni topladı
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nişanlandı! Haberi Derya Tuna verdi

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nişanlandı! Haberi Derya Tuna verdi
Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir transfer daha

Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir transfer daha
İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor

İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor
Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle — Dizi katili Masumlar Apartmanı!

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle — Dizi katili Masumlar Apartmanı!
Şevval Şahin sosyal medyada alay konusu oldu! İşte Türkiye güzelinin o konuşması

Şevval Şahin sosyal medyada alay konusu oldu! İşte Türkiye güzelinin o konuşması
Gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya başka isimle hastaneye yattı iddialarına yanıt geldi!

Gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya başka isimle hastaneye yattı iddialarına yanıt geldi!
Kendini Aleyna Tilki'ye benzeten Gonca Vuslateri: Dingil mingil, suçlu sensin...

Kendini Aleyna Tilki'ye benzeten Gonca Vuslateri: Dingil mingil, suçlu sensin...
Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu

Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER