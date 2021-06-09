24 yıllık evliliğimi yıkmam!

Kibariye, üç gün önce havuz başında bir kadınla el ele yürürken görüntülendiği iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık hakkında konuştu. Gözüyle görmeden böyle bir iddiaya inanmayacağını söyleyen Kibariye, 24 yıldır ayakta tuttuğu evliliğini kimse için yıkamayacağını söyledi. Şarkıcı, "Gözümle görürsem öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu bilmiyorum. Bunu Ali'ye soracağım'' dedi.