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09 Haziran 2021 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 13:30:00

24 yıllık evliliğimi yıkmam!

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Kibariye, üç gün önce havuz başında bir kadınla el ele yürürken görüntülendiği iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık hakkında konuştu.

Kibariye, üç gün önce havuz başında bir kadınla el ele yürürken görüntülendiği iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık hakkında konuştu. Gözüyle görmeden böyle bir iddiaya inanmayacağını söyleyen Kibariye, 24 yıldır ayakta tuttuğu evliliğini kimse için yıkamayacağını söyledi. Şarkıcı, "Gözümle görürsem öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu bilmiyorum. Bunu Ali'ye soracağım'' dedi.

Etiketler : Kibariye Ali Küçükbalçık evliliği
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