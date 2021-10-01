24 film yarışacak

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne Türkiye, İran, İspanya, Gürcistan, Avusturya, Rusya ve Fransa'dan 273 film için başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme sonucu finalde yarışacak 24 film belirlendi. Yarışacak filmler arasında Arayış (Ömer Güler), Anuş (Deniz Telek), Bir Nehir Kıyısında (Muhammed Furkan Daşbilek), Burhan (Ömer Dişbudak), Çamur (Seyithan Kartal) ve Çatlak (Mahmut Taş) yer alıyor.