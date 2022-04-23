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23 Nisan 2022 Cumartesi 09:50:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 14:46:00

23 Nisan'da ailem setten izin alıyor

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'Kızım' dizisindeki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında konuştu.

'Kızım' dizisindeki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında konuştu. Bir dergi için objektif karşısına geçen Gökyıldız, "Ailem bugüne özellikle çok önem verdiği için 23 Nisan'ı doyasıya kutlamam ve yaşamam için o gün ne yapmak istersem beni kırmazlar. Hatta 23 Nisan'da setimin olmaması için baştan konuşurlar" dedi.

Etiketler : 23 Nisan Beren Gökyıldız 23 Nisan Ulusal Egemenlik
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