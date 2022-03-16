23 Nisan korosu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu'nun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında 23 Nisan'da ilk ve ortaokul öğrencileri, Türk müziğinin sevilen eserlerini Ankara'da yorumlayacak. Korodaki 60 öğrenciyi çalıştıran Milli Eğitim Bakan Danışmanı ve ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, Türk müziğinin sevilen hicaz makamındaki türkülerin üzerinde çalışıyor. Taşçı, "Amacımız bu öğrencileri ve ailelerini Türk toplumuyla kaynaştırmak" dedi.