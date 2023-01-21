2000'li yılların ilk dönemlerinde 'Yerli Leonardio DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, bir dönem yaşadığı psikolojik sorunları ve sıkıntılı günleri atlattı. Oyuncu, yeni haliyle dikkat çekti. Sıkı bir diyete giren Kural yaklaşık 20 kilo verdi. Eski fit haline kavuşan Kural sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına, "2023 model Arda Kural" notunu düştü.