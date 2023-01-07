VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti
Bakan Nebati duyurdu: Vergi denetiminde rekor kırıldı
Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kuruluna atama yapıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 operasyonu başlatıldı
Bakan Soylu: Ülkemize düşmanlık yaymaya çalıştılar
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Sanat aşkına
Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu
2023 aşk yılı olsun!
Mersin'de şafak operasyonu
ABD yeni yardım paketiyle Ukrayna'da savaşın dinamiklerini değiştirmeyi hedefliyor
Bakan Bozdağ: Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır
TCMB menkul kıymet tesis oranını yükseltti
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanı McCarthy oldu
Bakan Nebati: Artık kimse faiz artışı beklemiyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
EYT'de meslek detayı! Prim ve yaşı etkiliyor, emekli olabilirsiniz
Tam bursluya 55 bin TL fatura
Savaşın dinamiklerini değiştirecek!
Japon Şafak!
Metin'i hâlâ özlüyorum
07 Ocak 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 09:30:00

2023 aşk yılı olsun!

ABONE OL

Hadise önceki akşam Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve arkadaşlarıyla Etiler'deydi.

Popçu Hadise önceki akşam Galatasaraylı dünyaca ünlü futbolcu Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve arkadaşlarıyla Etiler'deydi. Ekip, bir mekânda yemek yiyerek sohbet etti. Çıkışta Hadise, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz sene işadamı Mehmet Dinçerler'le 6 aylık evliliğini anlaşmalı olarak sonlandıran Hadise, 2023 yılından dileğiyle şaşırttı. Popçu, "Yeni yıl aşk yılı olsun. Herkese sağlıklı ve mutluluk istiyorum" dedi. Hadise, Katrin Kerkhofs ve arkadaşları daha sonra Gayrettepe'de bir kulübe geçerek sabahın ilk ışıklarına denk eğlendi.

Etiketler : hadise dries mertens katrin kerkhofs
Emina'nın kalbinin direktörü!

Emina'nın kalbinin direktörü!
Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf

Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf
Pullu Ece

Pullu Ece
Business buluşması

Business buluşması
Yıkılmadım ayaktayım pozu

Yıkılmadım ayaktayım pozu
ABD'de ünlü aktör Renner, kar kürediği sırada kaza geçirerek yaralandı

ABD'de ünlü aktör Renner, kar kürediği sırada kaza geçirerek yaralandı
Güzellik sırrını açıkladı

Güzellik sırrını açıkladı
Minikler müzikali

Minikler müzikali
Ayrılık nedeni ihanet değil

Ayrılık nedeni ihanet değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX