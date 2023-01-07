2023 aşk yılı olsun!

Popçu Hadise önceki akşam Galatasaraylı dünyaca ünlü futbolcu Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve arkadaşlarıyla Etiler'deydi. Ekip, bir mekânda yemek yiyerek sohbet etti. Çıkışta Hadise, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz sene işadamı Mehmet Dinçerler'le 6 aylık evliliğini anlaşmalı olarak sonlandıran Hadise, 2023 yılından dileğiyle şaşırttı. Popçu, "Yeni yıl aşk yılı olsun. Herkese sağlıklı ve mutluluk istiyorum" dedi. Hadise, Katrin Kerkhofs ve arkadaşları daha sonra Gayrettepe'de bir kulübe geçerek sabahın ilk ışıklarına denk eğlendi.