2022'ye yeni şarkı

Ece Mumay yeni şarkısı 'Heba'yı yayınladı. 'Galaksi' ve 'Peri' şarkılarıyla geçen iki yaz listelerde zirveye yerleşen Mumay, parçanın söz ve müziğine de imza attı. Düzenlemesini Erhan Bayrak'ın yaptığı şarkının klibi Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde çekildi. Genç sanatçı yeni şarkısını bugün Çanakkale Kepez Meydanı'nda vereceği halk konserinde seslendirecek.