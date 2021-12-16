2022'de albüm geliyor

Şarkıcı Edis, 2022'e hızlı girmeye hazırlanıyor. Yeni albüm hazırlığında olan şarkıcı önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan popçunun keyfi yerindeydi. Çıkışta habercilerle sohbet eden Edis, pandemi nedeniyle 2 sene uzak kaldığı yılbaşı sahnesini Etiler'de halk konseriyle karşılayacağını söyledi. Albüm çalışmasından da söz eden Edis, "Masada arkadaşlarıma 6 tane parça dinlettim. Çok beğendiler" diyerek şarkı seçimlerinde titiz davrandığını belirtti.