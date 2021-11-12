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12 Kasım 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 17:30:00

2021 Yasemin'e yaradı

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2021 yılı Yasemin Allen'a uğurlu geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolünü paylaştığı 'Aşıklar Bayramı' filminin çekimleri devam eden oyuncu yeni projesini seçti.

2021 yılı Yasemin Allen'a uğurlu geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolünü paylaştığı 'Aşıklar Bayramı' filminin çekimleri devam eden oyuncu yeni projesini seçti. Allen, Alperen Duymaz ve Büşra Develi'nin rol alacağı dijital platformda yayınlanacak olan romantik komedi 'Erkek Severse' dizisine dahil oldu. Gold Film imzalı yapım önümüzdeki haftalarda sete çıkarak kamera karşısına geçecek.

Etiketler : Yasemin Allen Kıvanç Tatlıtuğ Aşıklar Bayramı
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