2004'te daha yaşlıymışım!

Yalın, 'Pazar Şarkıları' konseptiyle dördüncü kez Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. İzleyicilerin çoğunun genç kızlardan oluştuğunu fark eden Yalın, sahneden "Güzel kızlar nerede?" diye sordu. Bu soru üzerine izleyiciler hep bir ağızdan "Yalın konserinde!" cevabını verdi. Konser sırasında bir hayranı 2004 yılında çekilmiş bir fotoğrafını Yalın'a uzattı. Sahnede eski fotoğrafına bakan Yalın, "2004 yılında daha yaşlıymışım! 2004 ve 2010 arası imaj olarak çok zorlamışım" dedi.



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