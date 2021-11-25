200 bin Euro'yu faiziyle ödeyecek

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, 10 konserlik turne için anlaştığı organizasyon şirketi sahibi Rıza Cerit'ten, sahne öncesi aldığı 200 bin Euro'nun iadesi için açılan davayı kaybetti.

Şarkıcı Reynmen şok yaşadı. Organizasyon şirketi Riba Events'in sahibi Rıza Cerit, 10 konserlik turnede sahne alması için 500 bin euro'ya anlaştığı şarkıcı Reynmen'e turne öncesi ödediği 200 bin euro'nun (2 milyon 797 bin 510 lira) iadesi için açtığı davayı kazandı. Rıza Cerit'i haklı bulan mahkeme, Reynmen'in 200 bin euro ödemesine hükmetti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geçen yıl açılan davaya göre Avrupa'da gerçekleştirilecek konserler için Cerit ile Reynmen, turne sözleşmesi imzaladı. Bu konserlerde sahne alıp performans sergilemesi karşılığında Reynmen'e 500 bin euro ödeme konusunda anlaşan Cerit, konser öncesi 200 bin euro edeme yaptı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle kültür-sanat, konser, spor müsabakaları gibi birçok faaliyet süresiz şekilde ertelenince organizasyonlar iptal edildi. Şirket, Reynmen'e ihtarname göndererek ödediği 200 bin euro'yu geri istedi. Olumsuz cevap veren şarkıcının, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir yıldır devam eden davanın karar duruşmasında Rıza Cerit'i haklı bulan mahkeme, Reynmen'in 200 bin euro'yu en yüksek faizisyle birlikte ödemesine hükmetti.

Neslihan KESKİN