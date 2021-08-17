20 yıl sonra yeniden ‘Firuze'

Hande Yener, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle bir araya geldi. Şarkıcı, Sezen Aksu'nun vokalisti olduğu dönemde okuduğu ilk solo şarkının 'Firuze' olduğunu söyledi. Aksu ile anılarını anlatan Yener, "Vokalistliğini yaptığım yıllarda bir gün sahneye beni çağırdı ve Firuze'yi okuttu. 20 yıl önce bu şarkıyla Sezen Aksu'nun sahnesinde sizlerle tanıştım" dedikten sonra 20 yıl sonra Firuze'yi seslendirdi.