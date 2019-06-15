20 lira tartışması

Sinan Akçıl'ın da 60 lira olan vale ücretini vermek istemeyip '40 lira versem olur mu' diye pazarlık ettiği iddia edildi. Televizyonda bir magazin programına katılan Akçıl 'Kafayı yemişler. Valeler çok nankör. Benim elim hiç sıkı değildir. Ama bundan sonra eli sıkı olacağım' dedi. Saatlerce ekranda bahşiş mevzusunun konuşulması izleyiciden tepki aldı.

'BÖBREĞİMİ VERECEĞİM'

Öte yandan, Kuruçeşme'de trafikte görüntülenen İrem Derici'ye valeye bahşiş verip vermediği soruldu. “Valeye nerdeyse böbreğimi vereceğim” diyerek espri yapan Derici, “Allah biliyor ne kadar kazandığımızı, 100, 200 lira için hesap yapılmaz. Adamlar da sabahtan akşama kadar çalışıyor. Beni bu polemiğe sokmayın’’ diye konuştu.