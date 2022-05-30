20 bin kişilik koro

Eda - Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan "Şimdi 90'lar", bu sene 563'üncüsü düzenlenen, Akhisar Çağlak Festivali'nde sahne aldılar. Sanatçılara, 20 bin kişilik dev koronun eşlik ettiği konserde "Seninle Olmak Var Ya", "Ben de Hüküm Sür", "Değer mi Hiç", "Hicran", "Üzgünüm", Sevdik Sevdalandık" gibi 90'ların hit şarkıları hep bir ağızdan söylendi.