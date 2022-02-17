2 yıl sonra dönüyor

Yaşamını Amerika'da sürdüren rockçı Demir Demirkan, 2 yıl aradan sonra suskunluğunu konserlerle bozuyor. Rockçı, mart ayında vereceği sahnelerde İzmir, İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de dinleyicileriyle buluşacak. İki yıldır konser vermediğini ve dinleyicisini çok özlediğini dile getiren Demirkan, "Dört konserle bu ayrılığa son veriyoruz ve bu gerçekten heyecanla karışık büyük bir mutluluk. Hasretimiz sona eriyor" dedi.