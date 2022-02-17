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17 Şubat 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 11:30:00

2 yıl sonra dönüyor

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Yaşamını Amerika'da sürdüren rockçı Demir Demirkan, 2 yıl aradan sonra suskunluğunu konserlerle bozuyor.

Yaşamını Amerika'da sürdüren rockçı Demir Demirkan, 2 yıl aradan sonra suskunluğunu konserlerle bozuyor. Rockçı, mart ayında vereceği sahnelerde İzmir, İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de dinleyicileriyle buluşacak. İki yıldır konser vermediğini ve dinleyicisini çok özlediğini dile getiren Demirkan, "Dört konserle bu ayrılığa son veriyoruz ve bu gerçekten heyecanla karışık büyük bir mutluluk. Hasretimiz sona eriyor" dedi.

Etiketler : 2 yıl sonra dönüyor rockçı Demir Demirkan
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