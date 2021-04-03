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03 Nisan 2021 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 19:30:00

2 yıl sonra diziyle dönüyor

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Son olarak 'Zengin ve Yoksul' adlı sinema filminde rol alan Gülcan Arslan, ekranlara geri dönüyor.

Son olarak 'Zengin ve Yoksul' adlı sinema filminde rol alan Gülcan Arslan, ekranlara geri dönüyor. Oyuncu, Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine dahil oldu. Yapımda Nesrin karakterini canlandıracak olan oyuncu, önümüzdeki haftaki bölümlerde yer alacak.

Etiketler : Oyuncu Demet Özdemir İbrahim Çelikkol
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