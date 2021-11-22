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22 Kasım 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 15:00:00

2 yapımı seyirciyle buluşacak

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Kadir Doğulu'nun yaklaşık 3 sene önce kurduğu Alim Yapım, yapımlarını seyircisiyle buluşturacak.

Kadir Doğulu'nun yaklaşık 3 sene önce kurduğu Alim Yapım, yapımlarını seyircisiyle buluşturacak. Doğulu'nun aynı zamanda başrolünde yer aldığı pandemi günlerinde çekilen Doğu Yücel'in "Kimdir Bu Mitat Karaman" kitabından uyarlanan sinema filminin tüm kurgu ve montaj çalışmalarını tamamlandı. Bir diğer proje "Kazak İşi Türkiye'de" filmi de Kazakistan ve Rusça konuşulan ülkelerde önümüzdeki günlerde vizyona girmesi planlanıyor.

Etiketler : 2 yapımı seyirciyle buluşacak Kadir Doğulu Alim Yapım
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