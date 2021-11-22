2 yapımı seyirciyle buluşacak

Kadir Doğulu'nun yaklaşık 3 sene önce kurduğu Alim Yapım, yapımlarını seyircisiyle buluşturacak. Doğulu'nun aynı zamanda başrolünde yer aldığı pandemi günlerinde çekilen Doğu Yücel'in "Kimdir Bu Mitat Karaman" kitabından uyarlanan sinema filminin tüm kurgu ve montaj çalışmalarını tamamlandı. Bir diğer proje "Kazak İşi Türkiye'de" filmi de Kazakistan ve Rusça konuşulan ülkelerde önümüzdeki günlerde vizyona girmesi planlanıyor.