2. sezonda yokum

Anne olmaya hazırlanan Özge Özpirinçci, hayatının güzel gittiğini ve sağlığının da iyi olduğunu ifade etti. Salih Bademli ile berber oynadığı 'İlk ve Son' adlı dizisi dijitalde çok tutulan genç oyuncu, yaz aylarının sette ve yoğun geçtiğini söyledi. Dizinin 2. sezonunun çekileceğini belirten Özpirinçci, ''İkinci sezon var ama biz yokuz'' dedi. Dizideki terapi sahnesine yoğun ilgi olduğunu anlatan ünlü oyuncu, "Terapi dublajı çok ilgi gördü. Çok mutluyuz, ekibimizin gayet güzel bir gelişimiydi. Çünkü çok bilindik, alışıldık bir şey değil. O yüzden izleyicilerden de çok güzel yorumlar aldık" ifadelerini kullandı.