2 öğün yiyerek zayıflıyor

Son günlerde fit vücuduyla dikkat çeken 35 yaşındaki popçu Hadise, özel diyetisyen ve spor eğitmeniyle çalışarak formunu koruyor. Diyetisyenin beslenme tavsiyelerini harfi harfine uygulayan şarkıcının, günde sadece 2 öğün beslendiği ortaya çıktı. Akşam 7'den sonra ağızına hiçbir şey sürmeyen popçu, her sabah tükettiği kuru kayısı, maydanoz, yeşil elma ve tarçın karışımından oluşan ödem çayıyla da fazla kilolarından kurtulmayı başardı. Haftanın sadece 1 gününü 'ödül günü' olarak ilan eden popçu, o gün istediği her şeyi tükettiği öğrenildi. Hadise, diyetisyen için 20 bin lira öderken, spor hocası için de 10 bin lirayı gözden çıkardı.

