2 milyon sevinci

Survivor yarışmasında gönülleri fetheden Aleyna Kalaycıoğlu, 'Beceremedin' isimli şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Parça ilk haftadan 2 milyon izlenmeyi aştı. Parçanın klip yönetmenliğini Şahin Karatutlu ve Eren Derviş yaparken, Aleyna geçtiğimiz gece şarkısının başarısını Alaçatı'da bir mekanda sevdikleriyle bir araya gelerek kutladı. Kalaycıoğlu şimdilerde ise 3. single çalışması için çalışmalara başladığını belirtti.