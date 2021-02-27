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27 Şubat 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 16:30:00

2 bin 400 liraya saçını bağladı

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Miami'de lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, 2 bin 400 TL'ye aldığı ünlü bir markanın saç tokasını paylaştı.

Miami'de lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, 2 bin 400 TL'ye aldığı ünlü bir markanın saç tokasını paylaştı. Subaşı'nın "Buna aşık oldum" dediği aksesuarı sosyal medyada günün konusu oldu. İnternet kullanıcıları "Bir tokaya bu kadar para verilir mi?", "Aynısını 5 TL'ye bulurum" , "Altı üstü bir toka", "Bedava verseler kullanmam" şeklinde yorumlar yaptı.

Etiketler : şeyma subaşı saç tokası miami
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