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04 Kasım 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 13:00:00

1,5 yıl sonra sahnede

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'Güftelerin Efendisi' lakaplı şarkı sözü yazarı Aşkın Tuna, 1,5 yıl sonra sevenleriyle buluştu. Tuna, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

'Güftelerin Efendisi' lakaplı şarkı sözü yazarı Aşkın Tuna, 1,5 yıl sonra sevenleriyle buluştu. Tuna, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Sanatçı, 'Devlerin Aşkı Büyük Olur', 'Rüyalarda Buluşuruz', 'Fırtınalar', 'Gülü Soldurmam' ve 'Beraber Yürüdük' gibi kült olan eserlerini TRT Sanatçısı Esra İçöz ve Türk Kalp Korosu'yla seslendirdi. Tuna, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Etiketler : Güftelerin Efendisi Aşkın Tuna Yunus Emre Kültür Merkezi
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