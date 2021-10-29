15 milyonluk keyif

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır Almanya'da yaşayan Tarkan, Trendyol'un reklam çekimi için yurda döndü. Kamera karşısına geçen Megastar'ın, 15 milyon lira aldığı çekimleri tamamlanarak televizyonlarda gösterilmeye başladı. Tarkan, keyifli geçen reklamdan karelerini 4,9 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştı. Megastar'ın hayranları gönderisine beğeni ve yorumlarda bulundu.

