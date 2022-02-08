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08 Şubat 2022 Salı 13:30:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 13:30:00

-15 derecede klip çekimi

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Elif Buse Doğan, sözü ve müziği usta sanatçı Neşet Ertaş'a ait olan 'Yalan Dünya' şarkısını yeniden yorumladı.

Elif Buse Doğan, sözü ve müziği usta sanatçı Neşet Ertaş'a ait olan 'Yalan Dünya' şarkısını yeniden yorumladı. Eserin klibi Türkiye'nin donan tek gölü olan Çıldır'da ve Ani Harabeleri'nde çekildi. - 15 derecede kamera karşısına geçen şarkıcı, çekimlerde çok üşüdüğünden dert yandı. Doğan, "Üşüdük ama film tadında bir klibim oldu" dedi.

Etiketler : 15 derecede klip çekimi Elif Buse Doğan Neşet Ertaş
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