14 Şubat sürprizi

Eren Duranoğlu ve Adem Gümüşkaya, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı çalışma ile müzikseverlerle buluşacak. İlk çıkış yaptığı 'Kış Masalı' adlı şarkısı ile kalpleri fetheden Ade Gümüşkaya, "Tozlu Yollar" adını verdiği; sözü ve müziği yine kendisine ait olan bu yepyeni hikayesinde başarılı müzik insanı Eren Duranoğlu prodüktörlüğü ile yola çıkıyor. Aynı zamanda sıkı dost olan iki müzisyen, seven gönülleri bir kez daha fethedecek. "Tozlu Yollar", 14 Şubat'ta tüm platformlarda aynı anda yayımlanacak.