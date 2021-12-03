13 yıldır her gün can dostları besliyor

13 yıldır her gün can dostları besliyor

Samsun'da yaşayan 66 yaşındaki Kadir Gölge, 13 yıldır her gün sokak hayvanlarını besliyor, hasta olanları veterinere götürüp tedavilerini yaptırıyor. Gününün büyük bölümünü onlara ayıran Gölge, "Kediler özellikle beni bekler. Beni tanırlar. Gördüklerinde etrafımda toplanırlar" diyor.

