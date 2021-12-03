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03 Aralık 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 16:30:00

13 yıldır her gün can dostları besliyor

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Samsun'da yaşayan 66 yaşındaki Kadir Gölge, 13 yıldır her gün sokak hayvanlarını besliyor, hasta olanları veterinere götürüp tedavilerini yaptırıyor.

Samsun'da yaşayan 66 yaşındaki Kadir Gölge, 13 yıldır her gün sokak hayvanlarını besliyor, hasta olanları veterinere götürüp tedavilerini yaptırıyor. Gününün büyük bölümünü onlara ayıran Gölge, "Kediler özellikle beni bekler. Beni tanırlar. Gördüklerinde etrafımda toplanırlar" diyor.

Etiketler : can dostları besliyor Samsun Kadir Gölge
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