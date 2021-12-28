13 ay sonra yine korona

13 ay sonra yine korona

Oyuncu Bahar Şahin, 13 ay sonra yeniden koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz sene kasım ayında virüse yakalanan oyuncu, haberi sosyal medya hesaplarında duyurdu. Geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanınca 'İyi Aile Babası' dizisinden ayrılmak zorunda kalan oyuncu, hastanelik oldu. Şahin, belirti yüzünden gittiği hastanede, oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşarak "Nur topu gibi kovid olabilir dendi" notunu düştü. Güzel oyuncu, saatler sonra pozitif çıkan test sonucunu yayınladı.

