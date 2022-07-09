12 yıl hapis istemi

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat tarihinde Aydın'da bir otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla iddianame hazırlandı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında Savcı, Kuş'un 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılmasını talep etti.

