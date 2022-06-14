'Sihirli Annem' dizisinin 'Eda'sı olarak hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 11 yıl önce hayata veda etmişti. Oyuncunun İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Kılıç Solmaz, büyüdü. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Solmaz, 12. yaşına bastı. İlker Yasin Solmaz, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından, "Aslan oğlum benim. Adamım. Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini, en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın" yazarak kutladı.